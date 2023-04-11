Боевики ВСУ массово сдаются в плен под Авдеевкой

Российские войска окружают город

Российские военные окружают Авдеевку в ДНР. Военнослужащие Вооруженных сил Украины в этом районе массово сдаются в плен, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

"Сейчас именно в этом районе очень много военнослужащих вооруженных формирований Украины, которые сдаются в плен", — заявил Кимаковский в эфире Первого канала.

Перед ВС России стоит задача взять Авдеевку в окружение. Сейчас у ВСУ еще остаются некоторые пути снабжения, отметил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин. Авдеевка представляет собой один из основных укрепрайонов на территории ДНР, который пока что остается под контролем Киева. Оттуда ВСУ постоянно обстреливают жилые кварталы Донецка. Российские военные постепенно отодвигают противника, чтобы предотвратить обстрелы.

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