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Канада ввела санкции против связанных с ЧВК "Вагнер" российских юрлиц

20:15
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Украине достался новый пакет помощи

Канада выделила Украине новый пакет помощи. Это автоматы, пулеметы и патроны, сообщил канадский премьер Джастин Трюдо.

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"Сегодня мы объявляем, что направим еще больше оружия, - сказал он. - Мы отправим 21 тыс. автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 млн патронов", - заявил Трюдо на совместной пресс-конференции с Денисом Шмыгалем. Украинский премьер прибыл с визитом в Торонто.

Для Москвы у Торонто готов новый пакет санкций. По словам Трюдо, они коснутся 14 физических и 34 юридических лиц из России, в их числе и те, которые связаны с ЧВК "Вагнер". Компания основателя ЧВК Пригожина "Конкорд" также попала под ограничения. Кроме того, в канадском черном списке - 9 белорусских предприятий, передает ТАСС.

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