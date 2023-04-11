Полиция Вашингтона разыскивает устроившего стрельбу в центре города

Число пострадавших пока неизвестно

Полиция Вашингтона расследует инцидент со стрельбой в центре американской столицы. По предварительным данным, не обошлось без пострадавших.

В социальных сетях пишут, что инцидент произошел у похоронного бюро Stewart Funeral Home на востоке Вашингтона. Близлежащие улицы перекрыты, известно по меньшей мере о четырех пострадавших.

Полиция никаких деталей не сообщает. Стражи порядка просят горожан не предпринимать каких-либо действий, а связываться с 911. Позже стало известно о стрельбе в нескольких кварталах от предыдущего места происшествия. Полицейские разыскивают зеленый автомобиль. По информации The Washington Post, в результате стрельбы погиб 16-летний подросток, два человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

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