Пригожина расстроила новость о канадских санкциях против его компании

Предприниматель назвал решение Трюдо "ударом ниже пяток"

Решение властей Канады ввести санкции против компании "Конкорд" ужасно. Так прокомментировал новость российский предприниматель Евгений Пригожин.

Ранее сообщалось о новом пакете санкций, которые вводят власти Канады против России. По словам канадского премьера Трюдо, они коснутся 14 физических и 34 юридических лиц из России, в их числе и те, которые связаны с ЧВК "Вагнер". Компания основателя ЧВК Пригожина "Конкорд" также попала под ограничения.

Сам Пригожин в разговоре с журналистами назвал новость "ужасной". Как отметил предприниматель с сарказмом, это удар ниже пояса – и даже "ниже пяток", передает РИА ФАН.

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