Американист Васильев рассказал об изменении энергетической политики США

Администрация Байдена постепенно стала смещать акценты

В решении своих энергетических проблем Венгрия проявляет реалистичный подход. Что же мешает другим странам Европы следовать этим курсом? Будет ли топливный рынок ЕС погружаться во все большую зависимость от США? И способен ли Вашингтон разрушить связи европейских атомщиков с российскими?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимиром Васильев.

"Что сегодня происходит в США: высокие цены на энергоносители, высокий уровень инфляции. Это привело к тому, что администрация Байдена постепенно стала менять акценты своей энергетической политики. Она действительно стала отходить от "зеленой" повестки. Более того, администрация уже дает разрешение на бурение новых скважин. Стоит вопрос о том, что будут даны разрешения на строительство газопроводов, нефтепроводов. Американские аналитики прогнозируют в обозримом будущем рост котировок нефтегазовых компаний. А Европа на протяжении последних двух лет слепо следовала американским установкам на развитие "зеленой" энергетики. А сегодня выясняется, что это неправильное направление", - отметил эксперт.

Полный комментарий Владимира Васильева смотрите в видео

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