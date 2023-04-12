И он изложил довольно здравые тезисы

Урегулирование украинского конфликта поручили искусственному интеллекту. Газета Berliner Zeitung дала запрос компьютерному боту ChatGPT составить мирный договор для Украины. Искусственный интеллект также должен был написать письма от лица канцлера Олафа Шольца Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

Из письма ChatGPT: "Мы хотели бы предложить вам перспективу того, что конструктивное взаимодействие и готовность к прекращению огня и мирным переговорам могут открыть дверь для улучшения сотрудничества между Россией и Европой".

Сразу возник вопрос: у Шольца что, недостаточно интеллекта, чтобы самому изложить все это на бумаге? К тому же Россия не раз призывала к тому, что повторил чат-бот. Нет, у Шольца задачи другие.

Искусственный интеллект набросал и план мирного соглашения, в котором отмечены необходимость немедленного прекращения огня, создание демилитаризованной зоны вдоль линии конфликта. Видимо, ознакомился с китайским планом урегулирования. А дальше просто цитаты из Минских соглашений: предоставление автономии Донецку и Луганску, законодательное закрепление защиты прав русскоязычного населения в этих регионах. Все же это было. И без всяких усилий искусственного интеллекта под Минскими договоренностями поставили свои подписи украинский и европейские лидеры. Только, как выяснилось, никто из них исполнять эти соглашения не собирался.

"Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее", - заявила Ангела Меркель в прошлом году изданию Die Zeit.

Какой здесь интеллект, когда западные лидеры из сил выбиваются, чтобы делать Украину все сильнее и сильнее? Как они себе это представляют?

"По сути, искусственный интеллект изучил все имеющиеся данные, а затем обобщил их. И неудивительно, что там представлены преимущественно пророссийские тезисы - со стороны США и Европы звучат лишь заявления о недопустимости победы России. Но это не может быть пунктом какого-либо соглашения", - отметил политолог Марат Баширов.

Резюме: зачем нужны такие лидеры, у которых отсутствует элементарный здравый смысл?

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