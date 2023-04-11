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Пентагон решил растянуть на месяцы расследование утечки секретов

22:22
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Доступ к документам имели слишком много людей

Доступ к конфиденциальной информации, которая содержится в опубликованных в соцсетях секретных материалах Пентагона, имеют слишком много людей. Определить источник утечки будет затруднительно, и расследование может затянуться на месяцы, заявил источник в Пентагоне телеканалу CNN.

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По данным телеканала, минобороны будет проверять, как в ведомстве распространяются секретные документы. В результате будет сделано заключение о необходимости изменить список тех, кто имеет к материалам доступ на ежедневной основе.

Ранее сообщалось о начале расследования Пентагоном утечки в сеть секретных материалов. В них, в частности, описывалось состояние украинских войск и планы США и НАТО по укреплению ВСУ. Ответственность за распространение документов в соцсетях в США возложили на "российские проправительственные телеграм-каналы". Некоторые эксперты сочли слив документов дезинформацией.

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