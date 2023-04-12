В России празднуют День космонавтики

Ровно 62 года назад Юрий Гагарин совершил свой легендарный полет

Сегодня весь мир отмечает день космонавтики. Ровно 62 года назад Юрий Гагарин совершил первый полет человека в безвоздушное пространство.

Его 108 минут на корабле "Восток" не оставили равнодушным ни одного жителя планеты Земля. Так началась эра освоения Вселенной, у истоков которой стоял легендарный конструктор Сергей Королев. С тех пор запущены тысячи аппаратов, которые добрались до отдалённых уголков Солнечной системы.

Телескопы передают информацию о самых разных космических объектах. В изучении законов Вселенной участвуют десятки государств. Но первой, открывшей космическую эру, стала наша страна. Более 20 лет на орбите находится Международная космическая станция. На ее борту сейчас трудятся наши космонавты. Они поздравили с праздником и рассказали о грандиозных планах.

"Более 60 лет назад Юрий Гагарин проложил человечеству дорогу в космос. Но мы помним, что за его спиной были десятки тысяч людей, самоотверженный труд которых позволил воплотить идею космических полетов", - отметил космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев.

"Российская космонавтика не стоит на месте - в наших планах продолжить изучение Луны и планет Солнечной системы, создать новую орбитальную станцию, запустить новые аппараты для изучения дальнего космоса. И все это возможно благодаря работающим в нашей отрасли профессионалам. С праздником, дорогие друзья! С Днем космонавтики!", - добавил космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"