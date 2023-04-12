ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский танковый экипаж подбил 16 украинских танков и четыре БМП

09:23
  • среда
  • 12 апреля 2023

Мощные и маневренные Т-72 успешно уничтожают опорные пункты боевиков

Надежное прикрытие штурмовым отрядам обеспечивают танкисты Центрального военного округа. Кадры боевой работы публикует Минобороны.

Мощные и маневренные Т-72 успешно уничтожают опорные пункты боевиков. Прицельный огонь ведут с закрытых позиций. Удары корректируют с помощью беспилотников. На счету одного из экипажей - 16 подбитых украинских танков и четыре БМП. Порой в бою приходится противостоять превосходящим силам врага. 

"Одной машиной мы уничтожили три шедших на нас танка украинцев - вот это были 64-ки, с ними было очень легко разобраться. Их танки слабые, потому что Т-64 - это прототип танка Т-80", - рассказал Степан Белов, Герой России, капитан, позывной "Таран".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.