Российский танковый экипаж подбил 16 украинских танков и четыре БМП

Мощные и маневренные Т-72 успешно уничтожают опорные пункты боевиков

Надежное прикрытие штурмовым отрядам обеспечивают танкисты Центрального военного округа. Кадры боевой работы публикует Минобороны.

Мощные и маневренные Т-72 успешно уничтожают опорные пункты боевиков. Прицельный огонь ведут с закрытых позиций. Удары корректируют с помощью беспилотников. На счету одного из экипажей - 16 подбитых украинских танков и четыре БМП. Порой в бою приходится противостоять превосходящим силам врага.

"Одной машиной мы уничтожили три шедших на нас танка украинцев - вот это были 64-ки, с ними было очень легко разобраться. Их танки слабые, потому что Т-64 - это прототип танка Т-80", - рассказал Степан Белов, Герой России, капитан, позывной "Таран".

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