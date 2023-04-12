ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В зоне СВО несет дежурство бронепоезд "Волга"

09:21
  • среда
  • 12 апреля 2023

Личный состав проводит инженерную разведку, восстанавливает пути, сопровождает грузы

В зоне СВО несет дежурство бронепоезд "Волга" Западного военного округа, рассказали в Минобороны.

Личный состав проводит инженерную разведку, восстанавливает пути, сопровождает грузы. Потенциально опасные участки тщательно обследуют саперы.

Поезд в любой момент готов отразить нападения противника. У него внушительная броня, разнообразное вооружение - от автоматов и крупнокалиберных пулеметов до зенитной установки, а также дроны, которые осматривают местность на сотни метров вокруг.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Бронепоезд "Волга"
Бронепоезд "Волга"
Бронепоезд "Волга"
Бронепоезд "Волга"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.