Личный состав проводит инженерную разведку, восстанавливает пути, сопровождает грузы

В зоне СВО несет дежурство бронепоезд "Волга" Западного военного округа, рассказали в Минобороны.

Личный состав проводит инженерную разведку, восстанавливает пути, сопровождает грузы. Потенциально опасные участки тщательно обследуют саперы.

Поезд в любой момент готов отразить нападения противника. У него внушительная броня, разнообразное вооружение - от автоматов и крупнокалиберных пулеметов до зенитной установки, а также дроны, которые осматривают местность на сотни метров вокруг.

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