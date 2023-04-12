Стало известно о новых подвигах российских бойцов

Сержант Елена Карташова под массированным огнем неприятеля смогла эвакуировать с поля боя 12 военнослужащих

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Рота под командованием лейтенанта Андрея Макрушина отразила три попытки прорыва нашей обороны украинскими диверсионными группами. Мотострелки уничтожили вражескую БМП и более десятка националистов. При одной из атак боевиков Андрей получил ранение, но продолжил руководить подчиненными и корректировать огонь нашей артиллерии. Противник был вынужден отступить.

Сержант Елена Карташова под массированным огнем неприятеля смогла эвакуировать с поля боя 12 российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Она продолжала оказывать им помощь, несмотря на повреждение руки. С начала СВО в составе бригады хирургов медсестра участвовала в проведении около 150 операций, спасая жизни наших бойцов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"