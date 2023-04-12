В Астраханской области испытали межконтинентальную ракету

Снаряд точно поразил условную цель на полигоне в Казахстане

С полигона "Капустин Яр" в Астраханской области боевым расчетом РВСН проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Как сообщили в Минобороны, было испытано перспективное боевое оснащение данного вида оружия.

Пуск позволил подтвердить правильность решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения.

Ракета точно поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, отметили в военном ведомстве.

В конце марта сообщалось, что расчеты ракетных комплексов "Ярс" Новосибирского соединения РВСН совершили марш в рамках командно-штабных учений. Тренировка включала боевое патрулирование на расстояние до 100 километров, рассредоточение в лесном массиве, маскировку крупногабаритных машин и охранение. Также ракетчики отработали меры противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

РВСН - ракетные войска стратегического назначения, предназначенные для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения стратегических объектов, составляющих основу военных и военно-экономических потенциалов противника. На основном вооружении РВСН состоят все российские наземные межконтинентальные баллистические ракеты мобильного и шахтного базирования с ядерными боеголовками.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"