Творцы атомного века. Курчатовский институт отмечает 80-летие

Лидер в ядерной и нейтронной физике еще с середины прошлого века, колыбель науки

В День космонавтики в Курчатовском институте проводят исследование, которое даст астронавтам источник кислорода на орбите. Вот эта зеленая водоросль спирулина прекрасно умеет поглощать углекислый газ и производить кислород.

"Мы проводим исследование, как она растет при повышенных концентрациях углекислого газа. Сейчас она растет при концентрации 5%. При том, что в окружающем нас воздухе меньше сотой доли процента", - рассказал Даниил Сухинов, лаборант-исследователь отдела биотехнологий и биоэнергетики Курчатовского комплекса НБИКС природоподобных технологий.

Ученые меняют освещение, водородный показатель среды, добавляют органические соли. Результаты анализируют. В планах - создать атмосферу Марса. Там воздух на 95% состоит из СО2. Чем комфортнее водоросли, тем быстрее она размножается. А это на руку человеку. Ведь ее можно есть, использовать как лекарство.

"Микроводоросли фиксируют тяжелые металлы - азот, фосфор и некоторые органические загрязнители, то есть с помощью микроводорослей мы можем очищать поверхностные сточные воды", - объяснила Мария Петрова, лаборант-исследователь отдела биотехнологий и биоэнергетики.

А это - Курчатовский источник синхротронного излучения. Мегаустановка, помогающая изучить структуру и свойства материи. Сейчас "суперглаз" проверяет сварной шов стенки ректора.

"Мы можем брать излучение и фокусировать его в очень малую точку. И в это малой точке мы можем смотреть элементный состав, какие-то структурные дефекты", - указал Григорий Пруцков, младший научный сотрудник станции "Микрофокус" источника синхротронного излучения НИЦ "Курчатовский институт".

Речь о единицах микрон. Лучший результат с текущими оптическими элементами - 3,5 микрона. Синхротрон позволяет увидеть атомную структуру вещества и процесс возникновения и разрыва связей между атомами. Этот прикладной инструмент помогает совершать важные открытия в разных областях современной науки.

"Здесь исследовался тот же ковид. Мы можем, исследуя белки, посмотреть, попробовать подобрать те механизмы, которые его блокируют", - отметила Надежда Чубова, заместитель руководителя комплекса синхротронно-нейтронного комплекса по стратегическому развитию НИЦ "Курчатовский институт".

Курчатовский - национальный исследовательский центр. Где амбициозная молодежь следует главному принципу - держать планку научных достижений, заданную титанами атомного века. Неслучайно первый объект для посещения всех гостей лаборатории №2 - место, где зарождалась советская атомная промышленность.

"В подземной пультовой на реакторе Ф-1 устроена экспозиция, которая рассказывает историю этого реактора и историю советского атомного проекта", - обратила внимание Алиса Беклямишева, начальник отдела культурно-просветительских проектов и мероприятий НИЦ "Курчатовский институт".

За пультом управления реактором сидел сам Курчатов. Часы показывают 18:00. В это время 25 декабря 1946 года была зафиксирована цепная управляемая реакция деления.

Реактор сферической формы состоит из урана, графита и управляется кадмиевыми стержнями. Ф-1 - первый реактор на континенте. Его запустили в рекордные сроки. В тяжелейшее для страны военное время. Благодаря этому реактору у СССР появилась своя атомная бомба, ядерное и термоядерное оружие, мирная атомная энергетика, подводный и ледокольный атомный флот. Создали термоядерный синтез, микроэлектронику.

"Принимается решение заняться тем, что никто не знает. Даже слов не знает - какой-то ядерной физикой. Выигрывая войну, сосредотачивались на тактических приоритетах. Мы сегодня с вами суверенное государство только потому, что нашими отцами-основателями и, что крайне важно, властью и очень небольшой частью научного сообщества, было принято правильное стратегическое решение, был выбран правильный стратегический приоритет", - говорит Михаил Ковальчук, президент НИЦ "Курчатовский институт".

Как тогда, так и сейчас - любое дело, начатое с фундаментальных основ, превращается в конкретную вещь. В Курчатовском родился российский интернет, был создан суперкомпьютер, впервые расшифрован полный геном человека. Ученые работают в разных областях - от создания биоорганических материалов до искусственной кожи и полимерных протезов. Собрали крупнейшую в Европе коллекцию промышленных микроорганизмов. Запустили токамак, выводится на полную мощность полнопоточный реактор ПИК.

Курчатовский - колыбель науки, которая обеспечивает нашей стране внеконкурентное существование на десятилетия вперед.

Анастасия Мартынова, Илья Ушаков, "ТВ Центр"

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