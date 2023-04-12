На заводе в штате Виргиния вспыхнул крупный пожар

Есть риск взрыва емкостей с пропаном

Крупный пожар бушует на территории завода по переработке отходов в американском Ричмонде. Пока справиться с огнём не удается, передает "ТВ Центр".

В небо поднимаются клубы черного дыма. На месте работают все пожарные города. Есть риск взрыва емкостей с пропаном, находящихся на территории предприятия. Более двух тысяч жителей, чьи дома расположены в радиусе километра, в срочном порядке эвакуированы. Тем, кто находится за пределами этой зоны, рекомендовано не выходить из дома, не открывать окна и двери.

Хотя завод был закрыт более 10 лет назад, власти не исключают возможного выброса в атмосферу опасных веществ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"