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МИД России предупредил о рисках поставок Украине ПЗРК

08:21
  • среда
  • 12 апреля 2023

Это угроза для безопасности людей и для авиасообщения

Оружие, которое западные страны отправляют украинским военным, из-за коррупции на Украине оказывается у преступников. Это, в частности, касается переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), заявили в среду, 12 апреля, в российском Министерстве иностранных дел.
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Во внешнеполитическом ведомстве указали, что Брюссель и отдельные члены Евросоюза отправили Украине вооружения и военную технику более чем на 12 млрд евро. Это оружие "расползается по всему миру", им пользуются представители организованной преступности, террористы и экстремисты.

С использованием западных вооружений ведется уничтожение мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. При этом не щадят женщин и детей, подчеркнули в МИД.

С учетом опасностей накачивания Украины оружием в скором времени станет актуальной тема безопасности гражданского воздушного сообщения во всем мире, включая воздушное пространство Европы, цитирует заявление министерства РИА Новости.

Российская сторона неоднократно подчеркивала опасность накачивания Украины оружием в рамках военной помощи стран Запада. В посольстве России в США указали, что решение Вашингтона о поставке вооружений Киеву — это шаг к эскалации украинского кризиса и увеличению числа жертв среди мирного населения. Дипмиссия призывала трезво оценить последствия подобных действий и осознать риски неконтролируемого расширения географии конфликта.

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