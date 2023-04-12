К этому ведет отказ Киева от переговоров с Москвой

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо сесть за стол переговоров с российским властями, пока у него еще есть право голоса. Такое мнение высказал обозреватель издания South China Morning Post Дэниел Ковани.

По мнению журналиста, если не "проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние рычаги давления", Киев лишится любой возможности влиять на ситуацию.

В пользу своей позиции Ковани привел тезис о том, что у Вооруженных сил Украины заканчиваются боеприпасы, причем западные союзники не в сил снабдить украинскую армию всем, что ей требуется.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что теоретическое дипломатическое урегулирование конфликта украинских властей и республик Донбасса стало бы "политическим убийством" президента Украины Владимира Зеленского.

Российская сторона при этом неоднократно подчеркивала открытость к переговорам с Киевом, указывая, что именно украинская делегация в апреле 2022 года свернула этот процесс.

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