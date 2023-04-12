ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Китае предупредили о риске утраты Зеленским права голоса

08:40
  • среда
  • 12 апреля 2023

К этому ведет отказ Киева от переговоров с Москвой

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо сесть за стол переговоров с российским властями, пока у него еще есть право голоса. Такое мнение высказал обозреватель издания South China Morning Post Дэниел Ковани.
Арестович предложил Украине сменить президента

По мнению журналиста, если не "проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние рычаги давления", Киев лишится любой возможности влиять на ситуацию.

В пользу своей позиции Ковани привел тезис о том, что у Вооруженных сил Украины заканчиваются боеприпасы, причем западные союзники не в сил снабдить украинскую армию всем, что ей требуется.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что теоретическое дипломатическое урегулирование конфликта украинских властей и республик Донбасса стало бы "политическим убийством" президента Украины Владимира Зеленского.

Российская сторона при этом неоднократно подчеркивала открытость к переговорам с Киевом, указывая, что именно украинская делегация в апреле 2022 года свернула этот процесс.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.