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МВД может получить право проверки отказавшихся от гражданства Украины россиян

09:19
  • среда
  • 12 апреля 2023

Основанием для проверки могут стать выявленные нарушения

Российское Министерство внутренних дел может получить право проводить проверки в отношении людей, которые после отказа от украинского паспорта продолжают пользоваться правами гражданин этого государства.
Названо число отказавшихся от российского гражданства в 2022 году

Согласно проекту президентского указа, который в среду, 12 апреля, цитирует ТАСС, с точки зрения российского законодательства граждане России, которые считаются не имеющими гражданства Украины, обязаны не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для обладателей украинских паспортов.

При выявлении каких-либо нарушений либо при поступлении соответствующих данных от органов власти МВД, в случае подписания указа, будет проводить проверку.

По ее результатам должно быть вынесено заключение, которое будут направлять самому гражданину, а также в Федеральную службу безопасности.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что "было бы разумно" временно ограничить или приостановить выдачу российского гражданства по программе переселения соотечественников из-за злоупотреблений и попыток незаконной коммерциализации.

При этом в МВД России опровергали сообщения о том, что жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей якобы вынуждают отказываться от украинского гражданства при получении российского. В ведомстве подчеркнули, что отказ от украинского гражданства производится только по желанию его обладателя.

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