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В России предложили ужесточить наказание за незаконное использование газовых баллонов

09:21
  • среда
  • 12 апреля 2023

Оно часто становится причиной взрывов бытового газа

Руководитель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин обратился к вице-премьеру Александру Новаку с предложением в несколько раз повысить штрафы за нарушение правил обращения с газовыми баллонами.

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Автор обращения отметил, что в стране возрастает количество ЧП с газобаллонным оборудованием, причем нередко они приводят к жертвам. В связи с этим предлагается штрафовать за неправильное обращение с таким оборудованием на сумму до 100 тысяч рублей, если речь идет о физических лицах, до 800 тысяч рублей с приостановлением деятельности на срок до 90 дней — в случае с юридическими лицами, если это приведет к авариям или угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В настоящее время максимальные размеры штрафов составляют 30 тысяч рублей и 400 тысяч рублей соответственно.

В российском Министерстве энергетики сочли возможным рассмотреть ужесточение наказания за нарушение требований безопасности при обращении с газовыми баллонами, пишут "Известия".

Нарушение правил использования газового оборудования нередко становится причиной чрезвычайных происшествий, в том числе с жертвами. В феврале в результате взрыва бытового газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске погибли 14 человек, возбуждено уголовное дело.

На этом фоне появились сообщения о том, что Министерство строительства и ЖКХ предлагает обязать граждан впускать в свое жилище сотрудников коммунальных служб. Однако в ведомстве заявили, что "это какой-то непонятный фейк", таких инициатив Минстрой не выдвигал.

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