Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

С каким делами поторопиться, а с какими - взять тайм-аут?

Овны

Нужно восстановиться: многие сегодня могут почувствовать себя недостаточно сильными, чтобы продолжать дела. Если есть возможность - возьмите тайм-аут, отдохните.

Тельцы

Меркурий в вашем знаке начнет замедляться на следующей неделе, поэтому у вас не так много времени на активности. Продумайте, с каким делами надо поторопиться!

Близнецы

Не назначайте на завтра встречи, косметические процедуры или важные покупки. Если что-то из этого нужно, сделайте сегодня, пока ваша Венера чувствует себя королевой.

Раки

Ваш Марс неплохо чувствует себя, и вам желает того же: двигайтесь, боритесь с неуверенностью и прокрастинацией. Это хороший день, когда нет никаких препятствий.

Львы

Трудности перевода: у вас могут возникнуть проблемы с партнерами из-за разночтений или плохой коммуникации. Тем, кто находится вдали от дома, нужна особая внимательность.

Девы

Вам лучше не покупать сегодня одежду и не экспериментировать с внешним видом. Дела, не требующие креатива, будут удаваться лучше, чем творческие задания.

Весы

Вам могут испортить настроение поломки бытовой техники, соседи или пожилые родственники. Не тратьте слишком много нервов на мелочи, которые скоро забудутся.

Скорпионы

У вас может разболеться голова или навалится необъяснимая лень. Эти явления временные, прогнать их поможет прогулка без телефона в руках, созерцание природы.

Стрельцы

Скажите "стоп" всем финансовым операциям - есть риск ошибок и сбоев, не зависящих от вас. И обратите внимание на новых знакомых, не торопитесь ли вы им доверять?

Козероги

Луна в вашем знаке сегодня слаба и уязвима, а с ней и самооценка большинства представителей знака. Избавьте себя от необходимости делать то, что вам неприятно или обидно.

Водолеи

Если вы замахнулись на какие-то глобальные цели, то не торопитесь их воплощать. Совсем скоро Плутон в вашем знаке затормозит и пойдет назад, а с ним и энергия.

Рыбы

Оставьте свободное время на незапланированные дела. Потребуют срочного решения мелкие задачи типа оплаты квитанций, штрафов или похода в химчистку.

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