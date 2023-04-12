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Собянин поздравил москвичей с Днем космонавтики

08:56
  • среда
  • 12 апреля 2023

Праздник отмечается 12 апреля

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 12 апреля, поздравил всех с Днем космонавтики и напомнил, что современная ракетно-космическая отрасль России позволяет нашей стране сохранять лидерство в исследованиях космоса и в пилотируемых полетах.
В России празднуют День космонавтики

Собянин пожелал космонавтам, работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли здоровья, благополучия и новых достижений на благо Отечества.

В своем Telegram-канале градоначальник указал, что в столице немало ведущих предприятий космической отрасли, в городе создается Национальный космический центр.

Собянин также напомнил, что на ВДНХ пять лет назад открылся центр "Космонавтика и авиация". С борта Международной космической станции его поздравили в День космонавтики Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.

В честь праздника в центре проведут специальную программу, а обладатели имен Юрий и Валентина — тезки космонавтов Юрия Гагарина и Валентины Терешковой — могут посетить ее бесплатно.

День космонавтики отмечается 12 апреля, поскольку именно в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил орбитальный облет Земли, став первым человеком в космосе. В СССР День космонавтики официально стал праздником в 1962 году, а в 1968 году на Генеральной конференции Международной авиационной федерации было решено объявить 12 апреля Всемирным днем авиации и космонавтики.

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