Крым и Севастополь отказались от проведения Парада Победы

Это решение продиктовано соображениями безопасности

Массовые мероприятия в День Победы 9 мая в Крыму и Севастополе проводиться не будут. Об этом в среду, 12 апреля, рассказал руководитель Республики Крым Сергей Аксенов.

Как написал политик в своем Telegram-канале, в Крыму и Севастополе, где действует "желтый" уровень террористической опасности, отменят праздничные демонстрации на 1 мая, а также шествие Бессмертного полка и военный парад на 9 мая из соображений безопасности.

Однако, подчеркнул Аксенов, проживающих в Крыму и Севастополе ветеранов Великой Отечественной войны не обойдут вниманием — их обязательно навестят и поздравят с Днем Победы.

В Кремле ранее рассказали, что подготовка к Параду Победы в Москве уже ведется. В нем примут участие более 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники. Генеральная репетиция парада запланирована на 7 мая, а представители средств массовой информации уже могут подавать заявки на аккредитацию для освещения мероприятия.

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