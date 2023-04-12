Боевики отчаянно просят командиров дать им коридор для выхода из Артемовска

Шансы ВСУ перебросить в город подкрепление равны нулю

Артемовск. Выбить националистов из развалин в доме напротив штурмовой группе не дают танки. Один боевики спрятали во дворе между высотками. Второй, как только спецназ начинает выходить из укрытия, внезапно появляется на улице и открывает огонь. Разведчики выяснили - радикалы следят за ними с дрона. И передают координаты танкистам. Бойцы нашли точку, откуда работал оператор коптера. Дали по нему несколько очередей из пулемета. Теперь, когда, "броня" осталась без корректировщика, уничтожить танки - дело техники.

Выстрел в упор. Один танк загорелся. Второй разнесло на фрагменты. И так каждый день спецназ продвигается в Артемовске, освобождая квартал за кварталом. Сегодня уже более 80 процентов территории Артемовска - под контролем российских военных. Позиции на окраине - последние, где боевики еще держат оборону.

Это здания городского суда и железнодорожного училища. Одни из немногих, которые, отступая, националисты не успели взорвать. Под землей за массивными дверями - хорошо укрепленный дот. Боевики могли бы удерживать эти позиции еще как минимум месяц. Но предпочли сбежать.

В радиостанциях бойцы каждый день слышат переговоры националистов. Радикалы умоляют своих командиров в тылу обеспечить им коридор безопасности для выхода из Артемовска.

У боевиков, запертых в районе железнодорожного вокзала, не осталось бронетехники и тяжелого вооружения. Выйти из "котла" без огневой поддержки националисты не могут. Все дороги пристреляны российской артиллерией. Вот одна из последних колонн, которая пыталась прорваться из города, - с десяток уничтоженных машин, БМП и танков. Это результат удара высокоточными снарядами "Краснополь". Сейчас, когда фланги спецназа прикрыты дивизионами гаубиц, шансы ВСУ перебросить в Артемовск подкрепление равны нулю.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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