Госдепу пришлось успокаивать Киев после слива секретных документов

Европа же все больше склоняется к тому, что пора уменьшить свою зависимость от Вашингтона

Дональд Трамп умеет поинтриговать. Рассуждая о терактах на российских газопроводах и о том, кто это мог сделать, республиканец снова говорит загадками, буквально уходя от ответа: "Я не хочу доставить неприятности нашей стране, поэтому не стану отвечать. Могу сказать, кто этого не делал - Россия. Они обвинили Россию, сказали, что Россия подорвала собственный газопровод. Тебе тоже это понравилось? Но это была не Россия".

Вполне вероятно, в десятках секретных документов, слитых или еще не слитых в Сеть, найдется что-то и про подрыв российских газопроводов. А пока бумаги, датированные 28 февраля и 1 марта, изучают в американском Минюсте. Это закрытые доклады Пентагона, рассылаемые в электронном виде на специально защищенные планшеты. Это значит, что опубликовать документы мог сотрудник ЦРУ или сотрудник Агентства нацбезопасности. Расследование может занять месяцы. Американские сенаторы уже запросили секретный брифинг.

В Киеве, вероятно, так сильно заволновались, что успокаивать по телефону пришлось госсекретарю США.

"Я действительно говорил сегодня с министром иностранных дел Кулебой. И я ему подтвердил нашу неизменную позицию. Что касается предполагаемых документов, да, мы давали советы и оказывали поддержку. Это всем хорошо известно", - сказал Энтони Блинкен.

А в это время с визитом в Канаде украинский премьер-министр снова выпрашивал вооружение и технику натовского образца. Мол, не с чем идти в контрнаступление, которого так ждут зарубежные портнеры.

21 тысяча штурмовых винтовок, более 2 миллионов патронов и целых 38 пулеметов должны помочь Украине защитить общие с Западом ценности. Насколько эти ценности теперь совпадают с европейскими, не понимают и в самой Европе. Вот Дания пока отказалась передавать Киеву истребители F-16. В Германии из-за помощи Украине страдает боеспособность собственной армии. Страна не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства перед НАТО, пишет Bild. Экономические проблемы во Франции на пике, и тут уже не до Украины. Президент Эмманюэль Макрон, который в эти дни находится с визитом в Нидерландах, был вынужден оправдываться перед протестующими, которые сначала устроили ему теплый прием у порога, а потом и во время выступления.

Европа все больше склоняется к тому, что пора бы уменьшить свою зависимость от Вашингтона. Вот и президент Евросовета Шарль Мишель заявил о том, чтобы нужно прекратить слепо следовать позиции Соединенных Штатов по всем вопросам. Введенные против России санкции бумерангом бьют по самой Америке. Страны отказываются от доллара.

"Беспрецедентные экономические ограничения против Москвы, включая ее исключение из глобальной системы SWIFT, показали другим странам, что США могут сделать с ними нечто подобное, если Вашингтон не одобрит их поведение", - предупреждают эксперты.

Тем временем в США задыхаются от техногенных и экологических катастроф. В Огайо снова перевернулся грузовик, который перевозил 18 тонн загрязненной токсичной почвы с места крушения поезда в Восточной Палестине. В штате Индиана - крупный пожар на складе пластика. Власти призвали жителей соседних районов не открывать окна и по возможности не выходить на улицу, а всех, кто живет в радиусе километра от этого места, - эвакуироваться.

Американский президент Джо Байден и премьер Британии Риши Сунак встречаются в Северной Ирландии. Улыбаются и обнимаются. А в Лондоне сейчас начинается масштабная забастовка медработников, которые требуют повысить зарплату. В стране без плановой и экстренной помощи останутся сотни человек.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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