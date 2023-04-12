Вулкан Шивелуч выбросил новые столбы пепла

Высота достигла десяти километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке сегодня выбросил новые столбы пепла. Высота достигла десяти километров, передает "ТВ Центр".

В поселках Усть-Камчатского района, после сильнейшего пеплопада начались проблемы с централизованным водоснабжением. Бутилированную воду, а также десять тысяч медицинских масок местным жителям привезли спасатели. Также они проводят поквартирные обходы, раздают необходимые предметы и рассказывают о правилах безопасности в текущей обстановке.

Кроме того, в район доставлены газоанализаторы. С их помощью будут проводить замеры концентрации вредных веществ в воздухе и почве. До конца недели отменены занятия в школах поселков Козыревск и Ключи.

Слой пепла в некоторых местах достигает 20 сантиметров. Специалисты приступили к расчистке территорий социальных объектов. Работу осложняет ветер и продолжающийся пеплопад.

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