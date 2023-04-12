ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вулкан Шивелуч выбросил новые столбы пепла

11:40
  • среда
  • 12 апреля 2023

Высота достигла десяти километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке сегодня выбросил новые столбы пепла. Высота достигла десяти километров, передает "ТВ Центр".

В поселках Усть-Камчатского района, после сильнейшего пеплопада начались проблемы с централизованным водоснабжением. Бутилированную воду, а также десять тысяч медицинских масок местным жителям привезли спасатели. Также они проводят поквартирные обходы, раздают необходимые предметы и рассказывают о правилах безопасности в текущей обстановке.

Кроме того, в район доставлены газоанализаторы. С их помощью будут проводить замеры концентрации вредных веществ в воздухе и почве. До конца недели отменены занятия в школах поселков Козыревск и Ключи.

Слой пепла в некоторых местах достигает 20 сантиметров. Специалисты приступили к расчистке территорий социальных объектов. Работу осложняет ветер и продолжающийся пеплопад.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Слой пепла на земле в Усть-Камчатском районе после извержения вулкана Шивелуч
Слой пепла на земле в Усть-Камчатском районе после извержения вулкана Шивелуч
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.