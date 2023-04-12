В Санкт-Петербурге хирурги провели операцию на открытом сердце новорожденному

На счету была каждая минута

Двухлетний Матвей, затаив дыхание, разглядывает младшего брата. Он очень ждал его появления, помогал выбирать кроватку. И вот вся счастливая семья наконец-то в первый раз вместе. Это настоящее чудо, что история семьи Ивановых закончилась так хорошо. Ведь их младший сын родился с очень сложным пороком сердца.

"Это порок развития, так называемый тотальный аномальный дренаж легочной вены, когда кровь от легких никуда не оттекает, попадая в легкие, не возвращается обратно в сердце", - объяснил Александр Гостимский, главный врач детской городской больницы №1 Санкт-Петербурга.

Новорожденные дети могут прожить с такой патологией не более суток - они погибают от отека легких. Сложность еще и в том, что этот порок невозможно диагностировать внутриутробно, чтобы подготовиться заранее, ведь толщина сосудиков в детском сердце - не более 2 миллиметров. И даже когда ребенок уже появился на свет, врачам нужно проявить огромную бдительность, чтобы заметить неладное.

"Здесь неонатологи заподозрили то, что у него разное обогащение кислорода на руках и на ногах. Разница была в измерении так называемой сатурации. Это главный и самый яркий признак того, что у ребенка порок сердца", - рассказала Юлия Горелик, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации детской городской больницы №1 Санкт-Петербурга.

И вот дальше началась настоящая спасательная операция: маленького человека в считанные минуты подготовили к перевозке из роддома в больницу. В реанимобиле для новорожденных доставили в отделение кардиохирургии, где уже ждала бригада врачей. В общей сложности за жизнь новорожденного ребенка боролись несколько десятков человек: команда акушеров, неонатологов, реаниматологов, трансфузиологов, кардиохирургов.

Операция проводилась на открытом сердце, то есть с полной его остановкой. А оно ведь не больше кулачка ребенка. Младенца переводили на искусственное кровообращение.

Более 3,5 часов над операционным столом, и все это время - предельное напряжение и внимательность, работа в четырехкратно увеличивающих бинокулярных очках. И спустя 9 часов после рождения ребенок со стопроцентно летальным врожденным пороком сердца абсолютно здоров.

Кардиологи скромно говорят: это тот случай, когда герои - не только те, кто провел эту операцию. Вся огромная система из разных учреждений и отделений, включающая не только врачей, но медсестер и даже водителей скорой, сработала как часы, не потеряв ни одной драгоценной минуты ни на одной из стадий - вот это действительно достижение.

"Чем чаще такие случаи бывают в клиниках, тем больше доказывается эффективность работы системы выявления пороков сердца. Потому что там, где таких операций нет, пороки пропускаются", - указал Рубен Мовсесян, заведующий 35-м отделением детской кардиохирургии ДГБ №1 Санкт-Петербурга.

Сегодня маленькому Мише Иванову уже 13 дней, его готовят к выписке. Теперь это обычный ребенок. Скоро подрастет, начнет бедокурить, как все мальчишки, и отнимать игрушки у старшего брата. И лишь маленький шрамик на груди всегда будет напоминать о том, как сложно началась его жизнь.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

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