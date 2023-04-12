Минцифры объяснило внесение поправок о воинском учете

11 апреля их приняла Государственная дума

Корректировка российского законодательства в части воинского учета граждан не имеет отношения к якобы планам новой волны мобилизации. Такое заявление в среду, 12 апреля, сделал руководитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Министр напомнил, что осенью 2022 года многие смогли на себе ощутить "несовершенство системы воинского учета и призыва". Например, работников компаний в сфере информационных технологий вызывали повесткой в военкомат, несмотря на наличие у них отсрочки, причем там "их почему-то не находили в списках, а сами списки спускались мучительно долго (всем нам так точно казалось)".

Шадаев подчеркнул, что система нуждается в оптимизации и улучшении, на это и направлены принятые поправки.

Что касается текущего весеннего призыва в Вооруженные силы, глава Минцифры заявил, что системных проблем с отсрочкой нет, хотя "иногда списки вовремя не доезжают в отдельные военкоматы – такие единичные проблемы решаем в ручном режиме", сообщает РИА Новости.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подчеркивал, что в России в настоящее время не планируется проведение новой волны мобилизации в ряды Вооруженных сил.

Он также уточнил, что электронные повестки военнообязанным гражданам России о призыве на воинскую службу будут дублировать все уже имеющиеся традиционные способы извещения. При этом факт вручения электронной повестки будет считаться состоявшимся с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале "Госуслуги".

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