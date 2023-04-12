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Глава Севастополя ответил на сообщения об отмене Парада Победы

10:21
  • среда
  • 12 апреля 2023

Окончательное решение не принято

Власти Севастополя пока не определились относительно проведения 9 мая военного парада, посвященного Дню Победы. Такое заявление в среду, 12 апреля, сделал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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Как написал политик в своем Telegram-канале, эту тему обсуждали на заседании оперативного штаба с силовыми ведомствами, которое совместно провели власти Севастополя и Крыма. На повестке находился вопрос проведения мероприятий, посвященных предстоящему Дню Победы.

Развожаев подчеркнул, что решение об отмене Парада Победы в Севастополе к настоящему времени не принято, на эту тему проводятся консультации с Министерством обороны. Глава города указал, что такие решения — прерогатива оборонного ведомства.

Ранее руководитель Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что в Крыму и Севастополе, где действует "желтый" уровень террористической опасности, отменят праздничные демонстрации на 1 мая, а также шествие Бессмертного полка и военный парад на 9 мая из соображений безопасности. После публикации сообщения Развожаева он уточнил, что это касается только Крыма.

Аналогичные решения приняли власти еще ряда российских регионов, расположенных в непосредственной близости к границе с Украиной. В частности, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что "парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода".

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