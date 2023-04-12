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Минобороны Сербии опровергло поставку боеприпасов на Украину

10:38
  • среда
  • 12 апреля 2023

Информация западных СМИ - ложь

Сербия не поставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие. Об этом в среду, 12 апреля, заявил сербский министр обороны Милош Вучевич.

"Более десяти раз мы опровергали эту ложь, сделаем это снова", - заявил он (цитата по ТАСС).

Ранее агентство Reuters со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщило, что сербское правительство допускает возможность поставки летальных вооружений для ВСУ.

При этом президент Сербии Александар Вучич неоднократно подчеркивал, что его страна не будет поставлять оружие ни Москве, ни Киеву. Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но выступает против антироссийских санкций.

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