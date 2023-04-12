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Уведомление о повестке на "Госуслугах" можно будет отключить

10:51
  • среда
  • 12 апреля 2023

Повестку можно обжаловать

Россияне смогут отключить на "Госуслугах" уведомление о повестке.
В России приняли закон о едином реестре военнообязанных. Что важно знать

Об этом в среду, 12 апреля, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Уведомление будет приходить призывнику в личный кабинет на "Госуслугах", там же можно будет обжаловать повестку в случае ошибки.

"Повестка придет в личный кабинет на "Госуслугах" - если только пользователь сам не отключит эту функцию. Уведомления о применении к пользователю каких-то ограничительных мер будут приходить всегда", - передает слова министра РИА Новости.

Ранее Шадаев заявил, что корректировка российского законодательства в части воинского учета граждан не имеет отношения к якобы планам новой волны мобилизации.

Накануне в России приняли закон о едином реестре военнообязанных. Как сообщали в Госдуме, единый реестр военнообязанных "сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными".

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