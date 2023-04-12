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МИД: Россия уведомила США об испытании межконтинентальной ракеты

10:41
  • среда
  • 12 апреля 2023

Пуск проводили в Астраханской области

Российская сторона в надлежащем порядке направила уведомление Соединенным Штатам о проведении испытаний межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом в среду, 12 апреля, рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
В Астраханской области испытали межконтинентальную ракету

Испытательный пуск ракеты проводился 11 апреля на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Рябков подчеркнул, что Москва в прежнем режиме направляет Вашингтону все уведомления о пусках межконтинентальных баллистических ракет, а также о пусках ракет с подлодок, сообщает РИА Новости.

Из-за недружественных шагов Вашингтона Москва приостановила свое участие в ДСНВ. Президент России Владимир Путин отметил, что речь о полном выходе из договора не идет. Сергей Рябков заявил, что курс США на безоглядную эскалацию конфликта на Украине принципиальным образом поменял для Москвы всю обстановку в области безопасности.

При этом Россия в письменном виде довела до американских коллег свою позицию в отношении Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ).

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