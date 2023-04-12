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Великобритания расширила санкционный список против России

11:18
  • среда
  • 12 апреля 2023

В него вошли 11 позиций

Великобритания добавила 11 новых позиций в антироссийский санкционный список.

Документ опубликован на сайте британского правительства.

В него вошли, в частности, холдинг USM, члены семей бизнесменов Владимира Евтушенкова и Сулеймана Керимова, жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко и другие.

В середине марта Россия внесла в стоп-лист 23 гражданина Великобритании. В список попали представители британских вооруженных сил, судейского корпуса и пенитенциарной системы.

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