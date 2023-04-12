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Канада пообещала отдать Киеву конфискованные активы России

11:11
  • среда
  • 12 апреля 2023

Москва называла подобный подход воровством

Канадские власти собираются передать Украине выручку от реализации активов России, замороженных и конфискованных в рамках санкций. Об этом в среду, 12 апреля, рассказал глава украинского правительства Денис Шмыгаль.
Бельгия наживается на замороженных российских активах

Политик напомнил про новые рестрикции, которые Канада ввела в отношении юридических и физических лиц из России. В рамках этих мер Оттава блокировала самолет АН-124 компании "Волга-Днепр".

По словам Шмыгаля, следующим этапом станет конфискация "Руслана" и других активов и передача их в пользу Украины, сообщает РИА Новости.

4 февраля Генеральная прокуратура США впервые объявила о передаче Украине активов, конфискованных у российского бизнесмена Константина Малофеева. В Евросоюзе к февралю заморозили активы граждан и бизнеса из России на 21,5 млрд евро.

Москва расценивает передачу таких активов Украине как воровство средств российских граждан и бизнеса. Власти России подчеркивали, что на это будет дан соответствующий ответ.

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