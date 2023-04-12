ЦБ счел невозможной полную отмену валютного контроля

При этом регулятор признал наличие побочных эффектов

Валютный контроль должен защищать от санкционного давления и при этом минимально мешать внешнеэкономической деятельности Об этом в среду, 12 апреля, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора подчеркнула, что Центробанк стремится к такому балансу, при этом полностью отказаться от действующих мер валютного контроля пока невозможно, хотя у этого "мощного лекарства" имеются побочные эффекты.

Что касается опасений по поводу оттока капитала из России из-за этих мер, Набиуллина указала, что "это не деньги, потерянные для российской экономики" — львиная доля валюты, которую российские компании и граждане держат за рубежом, идет на оплату необходимого стране импорта, сообщает "Интерфакс".

На фоне введения Западом антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине власти России установили ряд валютных ограничений. В частности, действует лимит на снятие наличной иностранной валюты для физических и юридических лиц — не более 10 тысяч долларов США или эквивалентная сумму в евро, остаток средств можно получить в российских рублях.

Действие такого режима пролонгировано до 9 сентября 2023 года. При этом для банков на шесть месяцев продлен запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

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