В России с коронавирусом госпитализированы 1259 человек

Скончались 39 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1259 заболевших коронавирусом. Об этом в среду, 12 апреля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 7282 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 11150 человек, скончались 39 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 1292 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 107. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 739 человек, в Московской области – 119.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22734824 случая заболевания, зарегистрирован 397681 летальный исход.

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