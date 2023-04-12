Осужденная в Белоруссии Сапега согласилась на экстрадицию в Россию

Получение такого согласия является обязательным

Гражданка Российской Федерации Софья Сапега, приговоренная в Белоруссии к лишению свободы, дала официальное согласие на экстрадицию в Россию. Об этом в среду, 12 апреля, рассказал пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалев.

Дипломат уточнил, что накануне у Сапеги побывал российский консул, который и получил от осужденной согласие на экстрадицию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

В мае 2022 года Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной, в частности, в разжигании социальной вражды и розни, а также в незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных.

Сапега подавала прошение о помиловании белорусским властям, однако оно было отклонено. После этого была запущена процедура перевода осужденной в Россию для отбывания наказания там.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"