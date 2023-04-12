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Собянин: московские компании создают инновационные технологии для космической отрасли

11:37
  • среда
  • 12 апреля 2023

Изобретатели успешно разрабатывают новые решения

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что продукцию для космической отрасли производят около 20 компаний особой экономической зоны "Технополис "Москва". Изобретатели успешно разрабатывают новые решения.
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Локализация производств в особой экономической зоне столицы дает компаниям доступ к удобной инфраструктуре и логистике, а статус резидента ОЭЗ - особую поддержку, уточнил глава города. Речь, в частности, идет об освобождении на 10 лет от земельного, транспортного и имущественного налогов, а также о режиме свободной таможенной зоны и льготах по аренде земли.

По словам градоначальника, всего в Москве - около 40 предприятий ракетно-космической промышленности.

"Возможности проводить научные исследования и разработки в столичных технопарках, программы поддержки в патентовании и тестировании инновационных технологий позволяют создавать уникальные решения для использования в космосе", - заключил Собянин.

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