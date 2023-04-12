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Завершено устройство металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное"

11:58
  • среда
  • 12 апреля 2023

Площадь работ составила около 37 тысяч квадратных метров

В столице закончились работы по монтажу металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное". Об этом в среду, 12 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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Как пояснил заммэра, это один из главных этапов при возведении несущего каркаса здания. Площадь работ составила около 37 тысяч кв. метров, смонтировано почти 3 000 тонн конструкций.

Отстойно-ремонтный корпус является частью основного пускового комплекса электродепо. Здесь поезда проходят плановый осмотр перед выходом на линию и получают техническое обслуживание.

Также на территории депо разместятся ремонтные мастерские, здание мотодепо для технического осмотра и ремонта мотовозов, камера мойки подвижного состава и другие здания и сооружения различного производственного назначения.

Как отметил генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" (ведущее строительное подразделение "Мосинжпроекта" – генерального проектировщика и генерального подрядчика строительства новых линий и станций столичного метро) Константин Маслаков, продолжается монтаж металлоконструкций вспомогательных зданий и сооружений в составе будущего мощного комплекса электродепо "Южное". Рабочие занимаются металлокаркасом тягово-понизительной подстанции – главного источника электроэнергии всего комплекса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице строят сразу три электродепо для обслуживания Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных линий подземки. На западе столицы на месте бывшей промзоны откроют депо "Аминьевское", а составы Замоскворецкой и Троицкой линий будут обслуживать депо "Южное" и "Столбово". Как отметил градоначальник, это позволит модернизировать парк метро, повысит качество содержания составов и, конечно же, комфорт пассажиров.

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Устройство металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное"
Устройство металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное"
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