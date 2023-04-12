Департамент градостроительства Москвы присоединился к Строительному консорциуму

Столица уделяет большое внимание качеству и быстроте в отрасли

К Строительному консорциуму по выработке технической и инновационной политики в области строительства присоединился департамент градостроительной политики Москвы.

Новый отраслевой союз положительно скажется на дальнейшем развитии строительства в Москве на реализации различных объектов, сообщил руководитель департамента Сергей Левкин.

"Консорциум будет способствовать внедрению передовых технологий и переходу современных разработок и инноваций в практику применения", - заявил Левкин

Цель консорциума – это улучшение жилищных условий, создание безопасной среды, цифровая трансформация сферы строительства и ряд других показателей.

Левкин отметил, что Москва традиционно уделяет большое внимание достижению целей устойчивого развития. Работники комплекса градостроительной политики и строительства причастны ко всем объектам жилой, социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры.

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