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В России выделят 100 млрд рублей на строительство спортивных баз

12:18
  • среда
  • 12 апреля 2023

Российские власти развивают спортивную инфраструктуру для граждан

Около 100 млрд рублей планируется выделить до 2030 года на строительство спортивных баз в России. Об этом в среду, 12 апреля, рассказал заместитель российского министра спорта Азат Кадыров.

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Одну из таких баз могут построить в Чечне или в Карачаево-Черкесии, приоритетом является создание высокогорной точки на отметке от 2 тысяч метров, рассказал представитель Минспорта.

Кадыров подчеркнул, что строительство такой базы позволит обеспечить процесс подготовки спортсменов по нескольким десяткам видов спорта, сообщает ТАСС.

Российские власти продолжают развивать в стране спортивную инфраструктуру. В Симферополе открылся Дворец водных видов спорта. В нем три бассейна: 10-метровый для детей, стандартный 25-метровый и олимпийский на 50 метров. В спортивном комплексе можно проводить соревнования любого уровня, в том числе по синхронному плаванию и водному поло.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что главной задачей правительства страны является сохранение здоровья и благополучия граждан. В России поставлена цель довести долю занимающихся спортом граждан до 70%.

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