На Украине продолжается борьба за Киево-Печерскую лавру

Соединенные Штаты в значительной мере спровоцировали нынешние процессы в мировом православии. Такое заявление сделал в среду, 12 апреля, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Как подчеркнул замминистра, американские власти, преследуя антироссийские цели и в попытках ослабить Россию, вызвали сложные процессы, которые сейчас можно наблюдать на Украине, в том числе вокруг Киево-Печерской лавры, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона решительно осуждает выселение монахов из Киево-Печерской лавры и давление на священнослужителей и РПЦ. Он напомнил про давление, которое оказывается на священнослужителей, и подчеркнул, что Москва выступает с осуждением такой политики Киева.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что украинские власти и хозяева киевского режима, находящиеся в столицах западных государств, стремятся не просто запретить, а буквально физически уничтожить каноническое православие на территории Украины.

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