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Мантуров: российская "оборонка" улучшила вооружения с учетом СВО

12:58
  • среда
  • 12 апреля 2023

Задействованы все возможные ресурсы

Выпуск приоритетных образцов вооружений в России увеличен в разы. Об этом в среду, 12 апреля, заявил вице-премьер России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Все это сделано исходя из опыта применения в ходе специальной военной операции (СВО). Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) задействовал все возможные ресурсы для того, чтобы обеспечить выросший во много раз гособоронзаказ.

"По понятным причинам не стану приводить цифры, но отмечу, что гособоронзаказ вырос кратно. Чтобы произвести дополнительные объемы вооружений и военной техники предприятия задействовали все возможные ресурсы", - сказал Мантуров (цитата по "Интерфаксу").

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