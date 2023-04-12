В России заявили о нацеленности США на создание универсального биооружия

Москва неоднократно предупреждала, что Вашингтон ведет опасную работу с патогенами

Военно-биологическая программа США приобрела масштабный характер, причем нацелена она на наступательные действия. Об этом говорится в докладе российской парламентской комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий Соединенных Штатов на Украине.

Авторы документа заявили по итогам расследования, что Вашингтон ставит перед собой цель создания универсального генно-инженерного биологического оружия, способного поражать не только людей, но и животных, а также сельскохозяйственные культуры.

Результатом использования такого оружия, согласно докладу, могут стать чрезвычайные по своим последствиям эпидемии, сопоставимые по масштабам и эффекту с ядерной зимой, сообщает РИА Новости.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают компоненты биологического оружия в непосредственной близости с российской государственной границей под предлогом обеспечения глобальной биологической безопасности.

Россия поднимала этот вопрос в Совете Безопасности ООН и требовала официального расследования. Американская делегация утверждала, что это дезинформация и сфабрикованные обвинения, а обсуждение этой темы — "пустая трата времени".

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