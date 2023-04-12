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В России заявили о нацеленности США на создание универсального биооружия

13:01
  • среда
  • 12 апреля 2023

Москва неоднократно предупреждала, что Вашингтон ведет опасную работу с патогенами

Военно-биологическая программа США приобрела масштабный характер, причем нацелена она на наступательные действия. Об этом говорится в докладе российской парламентской комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий Соединенных Штатов на Украине.
США готовятся открыть на Украине новые биолаборатории. Главное

Авторы документа заявили по итогам расследования, что Вашингтон ставит перед собой цель создания универсального генно-инженерного биологического оружия, способного поражать не только людей, но и животных, а также сельскохозяйственные культуры.

Результатом использования такого оружия, согласно докладу, могут стать чрезвычайные по своим последствиям эпидемии, сопоставимые по масштабам и эффекту с ядерной зимой, сообщает РИА Новости.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают компоненты биологического оружия в непосредственной близости с российской государственной границей под предлогом обеспечения глобальной биологической безопасности.

Россия поднимала этот вопрос в Совете Безопасности ООН и требовала официального расследования. Американская делегация утверждала, что это дезинформация и сфабрикованные обвинения, а обсуждение этой темы — "пустая трата времени".

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