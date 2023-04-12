Кремль рассказал об участии инструкторов НАТО в боях на Украине

Альянс непосредственно участвует в конфликте

Российская сторона и до утечки секретных документов в США была осведомлена об участии граждан государств НАТО в боевых действиях на территории Украины. Об этом в среду, 12 апреля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля заявил, что Москва не осведомлена о степени достоверности пресловутых документов. Однако и до их публикации в открытом доступе было известно, что многие инструкторы стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцы принимают участие в боевых действиях, сообщает ТАСС.

В Кремле ранее уже отмечали, что у Москвы "нет даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной".

Альянс отвергает заявления о своем участии в конфликте на Украине, однако продолжает поставлять Киеву вооружения и военную технику, заверяя в сохранении поддержки. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркивал, что "сильная, независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического пространства".

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