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Песков объяснил скорость принятия поправок о воинском учете

13:44
  • среда
  • 12 апреля 2023

Госдума приняла соответствующие поправки 11 апреля

Закон об электронных повестках должен сделать учет эффективным и удобным для граждан. Об этом в среду, 12 апреля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля заявил, что после начала спецоперации стало ясно, что "местами у нас в военкоматах много бардака". Поправки о воинском учете призваны исправить ситуацию и сделать процесс учета современным, эффективным и удобным для граждан.

Что касается оперативного принятия поправок, пресс-секретарь президента указал на чрезвычайную важность законопроекта и отметил, что такие поправки Госдума "воспринимает как первоочередные и срочные документы", сообщает ТАСС.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев подчеркивал, что корректировка российского законодательства в части воинского учета граждан не имеет отношения к якобы планам новой волны мобилизации. Министр напомнил, что осенью 2022 года многие смогли на себе ощутить "несовершенство системы воинского учета и призыва", а также указал, что система нуждается в оптимизации и улучшении.

Дмитрий Песков также заявлял, что поправки не связаны с мобилизацией, поэтому обсуждение законопроекта не должно вызывать панику у населения.

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