Собянин открыл детский технопарк на юге Москвы

С технопарками сотрудничают десятки вузов и высокотехнологичных предприятий

Проектирование беспилотников, авиа и космической техники. В столице в День космонавтики открылся детский технопарк "Наукоград". Расположился он на территории Московского финансово-юридического университета. Там сегодня побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Как в городе развивается направление детских технопарков и как посещение школьниками таких комплексов помогает в сдаче ЕГЭ?

В День космонавтики у них неслучайно - миссия по съемке Земли из космоса, мастер-класс по сборке космических аппаратов.

"Дети могут произвести сборку космического аппарата, его отладку, программирование и потом управление, получение данных с космического аппарата. Это упрощенные модели реальных космических аппаратов, которые полностью дублируют состав космического аппарата, с ним можно работать в классе и после, когда уже все будет отработано, переходить к реальным космическим миссиям, запускать спутники в космос", - рассказала Ольга Корниенко, заместитель директора компании по производству космического оборудования.

А модель этого самолёта - космического ракетоносителя (см. видео) разработало Молодежное конструкторское бюро.

Новый детский технопарк на юге Москвы предлагает программы обучения в сфере разработки авиационной и космической техники, в том числе и по созданию беспилотников. Здесь всё всерьёз. Занятия проводят и преподаватели вузов, и представители индустриальных партнеров технопарка. Направления - самые актуальные. Всё то, что в ближайшем будущем может стать профессией. Причем, весьма востребованной. На отделении "Информационные технологии и виртуальная реальность" учатся работать на основных языках программирования. Робототехника и нейротехнологии - это возможность создавать свои модели роботов. Есть курсы по архитектуре и геоинформатике. А 11-классница Таисия Парфенова мечтает стать графическим дизайнером.

"Захотелось заниматься графическим дизайном, потому что он больше мне подходит, поэтому я искала в интернете - кто бы помог мне разобраться с этим, поэтому занимаемся сейчас в иллюстраторе и мне на самом деле нравится, хорошее начало", - рассказала она.

И, конечно, в Технопарке - свои принципы обучения. "Инженер должен спроектировать, изготовить и испытать, и только после этого проект можно считать пригодным для того, чтобы его можно было запускать в производство, поэтому у нас все три этапа обкатываются на занятиях", - отметил Алексей Чумаченко, руководитель авторской программы студии инженеров будущего.

Сейчас в Москве работает 21 детский технопарк, они есть в каждом округе столицы. С ними сотрудничают более 40 вузов и десятки высокотехнологичных предприятий, подчеркнул сегодня мэр Сергей Собянин, открывая новый технопарк.

"Очень важно, что со школьной скамьи дети проявляют интерес и непросто интерес, а участвуют реально в каких-то экспериментах, проектах и так далее. Надеюсь, что ребятам будет здесь интересно и мы сделаем еще один небольшой шаг подготовки кадров для будущих технологий, для будущей отрасли", - заявил Сергей Собянин.

Те, кто защищает успешно свой проект в технопарке, потом получают десять дополнительных баллов к результату ЕГЭ. И за последние шесть лет в технические вузы поступили уже более восьми тысяч выпускников технопарков.

Юлия Богоманшина, Татьяна Сидорова, Андрей Булычев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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