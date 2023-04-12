В МАИ работают над созданием беспилотника для исследования Марса

Испытания аппарата запланированы на конец следующего года

Эта модель постоянно меняет внешний облик. Инженеры МАИ все время что-то переделывают и испытывают. А как иначе? Ведь задача непростая - создать концепцию беспилотного летательного самолета для Марса. А это значит, что аппарат должен быть готов ко всем нюансам работы на красной планете.

"Если бы у нас здесь не было вот этих вертикальных несущих поверхностей и балок, то в полете бы заворачивался мощный вихрь. Интенсивность этих вихрей существенно снижается, если мы что-нибудь вставим препятствующее перетеканию потока. По такому принципу работают вертикальные законцовки", - рассказала Елена Карпович, инженер-конструктор.

То есть по факту это будет самолет-конвертоплан, который сможет подниматься вертикально, а потом переходить в горизонтальный полет. Испытания такого коробчатого крыла проводят в аэродинамической трубе. Для визуализации течения воздуха на поверхности модели вручную приклеили сотни шелковых ниток.

К этому проекту команду ученых из МАИ подстегнул запуск американского беспилотного вертолета Ingenuity в 2021 году. Тогда же российская команда совместно с коллегами из Индии выиграла грант Российского научного фонда.

По предварительным расчетам, однократный полет беспилотного самолета может длиться до 8 часов. Дальность полета - около 1400 километров. В МАИ уверены - эта разработка сделает серьезный прорыв. Например, позволит быстрей получить ответ на главный вопрос- есть ли жизнь на Марсе или, возможно, когда-то была? Косвенно это сможет подтвердить присутствие на Красной планте метана.

Грузоподъемность беспилотного самолета будет выше, чем у вертолета, и поэтому на нем получится разместить больше оборудования. Например, спектрометры, которые, облучая грунт, смогут передавать на Землю данные о его химическом составе.

"На Марсе есть глубокие каньоны. Например, Эллада Планиция, глубина которого составляет 7 - и даже больше - километров. И вертикальные стены этого кратера ни один из находящихся на Марсе аппаратов исследовать не может. Если мы проведем некие исследования состава грунта этих вертикальных стен кратера, мы, вероятно, сможем прочитать сотни тысяч лет истории Марса", - продолжает Карпович.

"Интересно, скажем, определять влажность и состав тех компонентов, которые находятся в верхних слоях. Но лучше это сделать, конечно, вблизи. В этом плане вот такой беспилотник очень хорошо подходит для решения такого рода задач", - уточнил Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

Уже в следующем году ученые планируют довести модель до испытания в условиях, приближенных к марсианским. Чтобы проверить точность расчетных характеристик, аппарат запустят в стратосферу на высоту 33 километра.

Екатерина Гоголева, Андрей Корнилов, "ТВ Центр"

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