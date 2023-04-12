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На МКАД столкнулись сразу несколько грузовиков

15:05
  • среда
  • 12 апреля 2023

Столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции

Сегодня утром водителям пришлось постоять в большой пробке на МКАД из-за крупной аварии, передает "ТВ Центр".

На внутренней стороне 66-го километра столкнулись сразу несколько грузовиков. На кадрах с регистраторов видно, что больше всего повреждений получил "КАМАЗ" с цистерной. Кабина водителя у него оказалась сильно помята. У другой машины - искорежена задняя часть прицепа.

Обошлось без жертв. Причину ДТП выясняют следователи. Скорее всего, столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции.

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