В Жулебине частный автобус повредил пять машин

У их владельцев теперь много вопросов к водителю

Жителей дома в Жулебине сегодня утром ждал неприятный сюрприз - в узкий двор заехал частный автобус и по пути собрал все припаркованные машины, передает "ТВ Центр".

Одни авто он поцарапал, другие - подвинул, третьим- увлек за собой. На кадрах видно, что повреждения получили не меньше пяти машин.

У владельцев теперь много вопросов к водителю: куда он так спешил и почему вовремя не остановился. Ответы на них придется давать уже полицейским.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"