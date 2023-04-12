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В Жулебине частный автобус повредил пять машин

15:14
  • среда
  • 12 апреля 2023

У их владельцев теперь много вопросов к водителю

Жителей дома в Жулебине сегодня утром ждал неприятный сюрприз - в узкий двор заехал частный автобус и по пути собрал все припаркованные машины, передает "ТВ Центр".

Одни авто он поцарапал, другие - подвинул, третьим- увлек за собой. На кадрах видно, что повреждения получили не меньше пяти машин.

У владельцев теперь много вопросов к водителю: куда он так спешил и почему вовремя не остановился. Ответы на них придется давать уже полицейским.

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