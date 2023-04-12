В Луховицах поймали серийного грабителя

Злоумышленник работал исключительно на территориях СНТ

В подмосковных Луховицах полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии краж из гаражей и дачных домов, сообщает "ТВ Центр".

31-летний житель Рязани предпочитал работать исключительно на территориях СНТ. В помещения он попадал через окна с помощью топора и молотка. Похищал злоумышленник не все подряд, а то, что можно потом продать, - электроинструменты и бытовую технику.

Поймали его с поличным прямо на месте преступления. Задержанный рассказал оперативникам, что в Луховицы из Рязани ездил специально для совершения краж.

Как добавили в правоохранительных органах, после каждого преступления правонарушитель прятал похищенное в лесу, затем перевозил его частями в свою квартиру в Рязани. Краденое продавал через интернет, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

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