В Исторический музей после реставрации вернулись два редких глобуса

Две сферы: земная и небесная

В Исторический музей после долгой реставрации вернулись два редких глобуса - работы мастерской Блау, передает "ТВ Центр".

Две сферы: земная и небесная. Вглядываясь в контуры, можно узнать, каким представляли мир картографы 17-го века. Не обозначены некоторые земли - они еще не были открыты. Есть страны, которые и вовсе указаны как острова. Зато встречаются племена, существовавшие лишь в воображении античных авторов. Чтобы отреставрировать глобусы эпохи географических открытий, потребовались годы.

"Реставрация - это не ремонт, не поновление. Ранее мы не владели теми технологиями, мы не владели теми методами, которые могли вернуть этим уникальным памятникам их экспозиционный вид", - отметил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

В центре Грабаря устранили все физические повреждения и загрязнения, бережно сохраняя изящные линии, нарисованные мастером почти 4 века назад. Сначала восстановили глобус земли, а затем и неба. И теперь дуэт занял достойное место в постоянной экспозиции.

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